TRENTO. La Trentino Acque di Lavis è stata rilevata dal Gruppo Hera, che ha annunciato di aver perfezionato l'acquisto del 100% della Sta di Mantova, Società Trattamento Acque Spa, ed è diventato, informa una nota, "il player di riferimento italiano nel trattamento delle acque".

"L'integrazione - si legge - rafforza ulteriormente il posizionamento della multiutility nel settore del trattamento delle acque sia civili che industriali, attivando forti sinergie commerciali con la controllata Herambiente". L'operazione ha valore di 138 milioni di euro e il gruppo stima che inciderà per circa 20 milioni di euro alla crescita del margine operativo lordo.

L'acquisizione riguarda le società del Gruppo Sostelia include l'acquisizione delle controllate che, oltre alla Trentino Acque di Lavis, la Ntw di Cornuda, la Npc di Marene, la Coms di Talmassons e la Acque della Concordia di Mantova.

La cessione del gruppo è avvenuta per il 65% da parte di Xenon Fidec, fondo di private equity impact gestito da Xenon Aifm, e per il restante 35% da imprenditori, soci di minoranza di Sta, che a partire da agosto 2023 avevano ceduto al fondo l'intero capitale delle singole società. Sostelia gestisce oltre 1.200 impianti, ha più di 1.200 clienti attivi, circa 350 collaboratori e un fatturato di attorno ai 100 milioni di euro.