TRENTO. L’impatto della legge di bilancio 2026 su fisco e lavoro è al centro del convegno, in svolgimento questa mattina presso l’Auditorium Ivo Perini della Seac, a Trento nord, che vede la partecipazione del vice ministro dell’economia e delle finanze, Maurizio Leo, che illustrerà i principali interventi in materia fiscale della legge di bilancio.

Ai lavori, moderati dal responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia, Vincenzo De Luca, partecipano Giovanni Bort, presidente Confcommercio Trentino, Vincenzo Carbone, direttore generale dell’Agenzia delle Entrate (Profili del Ddl inerenti l’attività dell'Agenzia delle Entrate), Fabrizio Formicola, vice capo Ufficio Legislativo Ministero del Lavoro (Il disegno di Legge di Bilancio 2026: i principali interventi in materia di Lavoro), Gianfranco Ferranti (Il nuovo iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali), Gabriele Sepio (Terzo Settore e Sport: le novità per il 2026) e Matteo Migazzi (Il Tax Control Framework opzionale. L’applicazione per le aziende agricole).