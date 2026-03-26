ROMA. Il 47,5% delle pensioni vigenti a inizio 2026, quindi 9,7 milioni su oltre 21,25 milioni di trattamenti, è inferiore a 750 euro al mese. Tra queste 4.091.750 prestazioni sono legate al reddito. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sulle pensioni vigenti e liquidate che da quest'anno comprende anche la gestione dei dipendenti pubblici.



Per il reddito complessivo da pensione bisogna guardare non ai trattamenti ma ai beneficiari che in molti casi hanno più pensioni. Il 22,4% dei trattamenti (4.755.025) sono tra i 750 e i 1.499,99 euro mentre appena il 6,5% (1.385.934 trattamenti) supera i i tremila euro al mese.



Per le donne le pensioni inferiori a 750 euro sono 6.367.348, il 53,7 dei trattamenti erogati alle femmine mentre per i maschi le pensioni nella fascia più bassa sono 3.336.668, il 35,5 delle prestazioni ricevute dai maschi.



Per le donne le pensioni superiori a 3mila euro sono appena il 2,4% del totale (279.155) mentre per gli uomini sono l'11,8% (1.106.779 assegni).