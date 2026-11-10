TRENTO. L'industria trentina continua a fare i conti con una crescita che non arriva. Per il terzo anno consecutivo i fatturati delle imprese non registrano un aumento, mentre cresce il peso del costo del lavoro. È quanto emerge dall'indagine della Cgil del Trentino sui bilanci 2025 di 98 società e gruppi industriali della provincia, presentata il 10 novembre e curata da Franco Ischia.

Il campione comprende aziende di diversi comparti, dalla metalmeccanica alla chimica, dall'alimentare al tessile, per un totale di 7,379 miliardi di euro di fatturato e 17.215 occupati. Nel 2025 i ricavi sono diminuiti dell'1,1%, dopo la contrazione del 3,5% registrata nel 2024. Nel 2023 la crescita era stata dello 0,8%, mentre nel 2022 aveva raggiunto il 17,8%.

Le differenze tra settori sono significative. A soffrire maggiormente è il comparto chimico, con una flessione dell'8,6%, seguito da metalmeccanica e costruzioni, entrambe in calo dell'1,7%. In territorio positivo l'alimentare (+1,9%) e il tessile (+5,4%), mentre il cartario-grafico resta sostanzialmente stabile (-0,1%).

A fronte della frenata dei ricavi, il costo del lavoro è salito a 982,9 milioni di euro, pari al 13,3% del fatturato, contro il 12,7% del 2024. Un'incidenza in crescita per il terzo anno consecutivo, anche per effetto della riduzione dei ricavi.

Il quadro presenta comunque elementi di solidità. Le 98 imprese hanno chiuso complessivamente con 380,3 milioni di euro di utili, pari al 5,2% del fatturato. Sono 81 le società in attivo, mentre 17 hanno registrato una perdita. Il margine operativo si attesta a 444 milioni, pari al 6% dei ricavi, in lieve diminuzione rispetto al 6,2% dell'anno precedente.

A preoccupare il sindacato è soprattutto la durata della fase di stagnazione. «Il protrarsi di un periodo di mancata crescita è segno di qualche difficoltà aziendale», emerge dall'analisi, che evidenzia anche forti differenze tra le singole realtà produttive.

Il segretario generale della Cgil del Trentino, Andrea Grosselli, ha chiesto un cambio di passo nelle politiche industriali della Provincia, collegando il rallentamento del settore alla crescita economica del territorio. «In Trentino la crescita del Pil pro capite è ferma da quattro anni», ha osservato, sottolineando che senza un comparto industriale solido rischiano di rallentare anche l'occupazione di qualità e l'aumento dei salari.