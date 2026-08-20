TRENTO. Cresce l’imprenditoria giovanile in Trentino. Al 30 giugno 2026 le aziende attive guidate da under 35 hanno raggiunto quota 4.436, con un aumento di 63 unità, pari all’1,4%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dai dati dell’Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento.

Le imprese giovanili rappresentano il 9,4% delle 47.088 aziende attive in provincia. Una percentuale superiore sia alla media italiana, ferma all’8%, sia a quella del Nord Est, pari al 7,6%. Il comparto più attrattivo per i giovani continua a essere l’agricoltura, con 1.037 aziende, il 23,4% del totale. Nell’ultimo decennio il settore ha registrato una crescita dell’8,4%, particolarmente sostenuta in Vallagarina.

Al secondo posto si trovano i servizi alle imprese, con 762 realtà, pari al 17,2%, sostenuti soprattutto dall’innovazione tecnologica. Seguono le costruzioni con 712 aziende, il commercio con 518 e il turismo con 424. Sul fronte della forma giuridica domina nettamente l’impresa individuale, scelta dall’83% dei giovani imprenditori, per complessive 3.682 attività. Le società di capitale rappresentano invece l’11,4%.

All’interno dell’imprenditoria under 35 resta significativa anche la presenza delle donne e degli stranieri. Le imprese giovanili femminili rappresentano il 22,1% del totale, mentre quelle a conduzione straniera raggiungono il 14,7%.