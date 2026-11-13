TRENTO. L'economia trentina cresce, ma per consolidare i risultati serviranno investimenti, innovazione e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, banche e imprese. Sono queste le direttrici emerse dalla riunione della Commissione regionale Abi Trento, presieduta da Giorgio Fracalossi, che ha coinvolto anche i vertici della Camera di Commercio di Trento per un confronto sulle priorità del sistema produttivo in vista del 2027.

I numeri restituiscono un quadro complessivamente positivo. Nel secondo trimestre del 2026 il fatturato delle imprese trentine è aumentato del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'occupazione ha registrato una crescita dello 0,8%. Tra i comparti con le dinamiche più favorevoli figurano i trasporti, il commercio all'ingrosso, i servizi alle imprese e le costruzioni.

Resta centrale anche il ruolo del credito. Secondo gli ultimi dati della Banca d'Italia, a luglio 2026 i finanziamenti complessivi nella provincia di Trento hanno superato i 16,3 miliardi di euro, di cui 9,2 miliardi destinati alle imprese e 6,7 alle famiglie. Le sofferenze lorde si sono fermate a 190 milioni, pari allo 0,5% del totale dei finanziamenti, mentre i depositi hanno raggiunto circa 22,4 miliardi.

Nel corso dell'incontro, al quale hanno partecipato il presidente della Camera di Commercio Andrea De Zordo, il segretario generale Alberto Olivo, il direttore dell'Ufficio studi e ricerche Matteo De Gasperi e Silvio Mucchi, rappresentante del credito presso l'ente camerale, l'attenzione si è concentrata soprattutto sulle sfide del prossimo anno.

Tra le priorità figurano la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, la cybersecurity e l'efficientamento energetico, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Nel programma trovano spazio anche la diffusione dei criteri ESG, la semplificazione dei rapporti con la Pubblica amministrazione, l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle competenze manageriali.

Un capitolo specifico riguarda le Comunità energetiche rinnovabili, considerate una possibile opportunità per le aziende. L'obiettivo è individuare modelli replicabili che permettano alle imprese di condividere energia prodotta da fonti rinnovabili, ottenendo benefici economici e ambientali. Un settore ancora in fase iniziale, che necessita però di incentivi adeguati e maggiori certezze sulla sostenibilità degli investimenti.

«La collaborazione tra banche, imprese e istituzioni è essenziale per contribuire alla solidità dell'economia trentina», ha sottolineato Fracalossi. Fare rete, ha aggiunto, significa creare le condizioni per stimolare gli investimenti, accompagnare l'innovazione e sostenere le transizioni digitale ed energetica, rafforzando così la competitività del territorio.

C.L.