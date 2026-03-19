TRENTO. La Camera di Commercio di Trento mette 550.000 euro a disposizione delle imprese della provincia mediante un nuovo strumento di sostegno per la sostenibilità e la digitalizzazione. Lo fa con il "Bando Esg, energia e digitale 2026": l'ente offre alle piccole e medie aziende un contributo a fondo perduto fino a 9.000 euro a ogni impresa per "attività di formazione e consulenza in merito alle tecnologie digitali, allo sviluppo sostenibile secondo i criteri Esg (environmental social e governance), all'efficienza energetica dei siti e dei cicli produttivi e all'attivazione di percorsi di certificazione".

Il bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 550.000 euro: le domande di contributo potranno essere presentate dalle 9 del 18 maggio fino alle 16 del 22 maggio 2026.

(foto Asa Epa tema)