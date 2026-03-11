TRENTO. Le donne rappresentano il 25,5% delle persone che ricoprono cariche aziendali in Trentino, una percentuale pressoché invariata nell'ultimo decennio. Su 19.514 imprenditrici attive nelle cariche sociali, crescono tuttavia le titolari d'azienda (più 134) e soprattutto le amministratrici (più 365). Le imprese femminili attive in provincia di Trento sono 8.692, pari al 18,6% del totale, un dato in linea con le province del nord Italia.

Il quadro è emerso durante l'evento "Le imprese femminili a 80 anni dal voto delle donne", promosso dalla Camera di commercio di Trento in collaborazione con l'assessorato provinciale alle pari opportunità. Tra i presenti, la sottosegretaria al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, l'assessora provinciale, Francesca Gerosa, e il presidente della Camera di Commercio, Andrea De Zordo. Dietro la stabilità dei numeri complessivi emergono cambiamenti strutturali: aumentano le attività in ambito scientifico, tecnico e delle libere professioni, storicamente a prevalenza maschile, e crescono le società di capitali guidate da donne.

"Sul tema dell'imprenditoria femminile il Trentino si dimostra un territorio dinamico, in controtendenza rispetto al contesto nazionale", ha dichiarato Bergamotto, ricordando che negli ultimi tre anni il ministero ha sostenuto oltre 5.500 imprese a guida femminile. L'obiettivo, ha aggiunto, è che famiglia e carriera "non deve più essere un'alternativa, ma una realtà in cui tutte queste esigenze si possono conciliare al meglio".

L'assessore Gerosa ha sottolineato la necessità di "investimenti che sostengono la conciliazione, affinché le donne non siano costrette a scegliere tra essere imprenditrici, professioniste, lavoratrici e mamme".

De Zordo ha parlato di un impegno culturale: "Investire sulla diffusione di una cultura libera da preconcetti di genere, fondata sul riconoscimento del merito, delle capacità e della conoscenza, non solo è doveroso, ma anche utile a rendere trasversalmente più solida e robusta la struttura del nostro sistema economico".

(foto tema Ansa)