TRENTO. Prende il via il Festival dell'Economia di Trento con una prima giornata ricca di appuntamenti che vedono la presenza di esponenti del governo, imprenditori, manager ed economisti. La manifestazione, realizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento, con la collaborazione del Comune e dell'Università, è giunta alla sua ventunesima edizione.

Al centro dell'attenzione ci saranno gli scenari della geopolitica, il tramonto della globalizzazione, i nuovi centri di potere come le Big Tech, che concentrano ricchezza e controllano le chiavi dell'intelligenza artificiale, le autarchie di Russia e Cina e le speranze dei giovani. Ad aprire le danze ci sarà il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.

A Trento, per discutere di Europa e coesione territoriale, ci sarà il vicepresidente esecutivo della commissione Europea Raffaele Fitto. Presenze di primo piano anche sul versante industriale. Tra gli imprenditori saranno presenti Francesco Gaetano Caltagirone, Marco Tronchetti Provera e Alessandro Benetton.

La giornata sarà conclusa dalla cerimonia di inaugurazione alla quale saranno presenti Maria Carmela Colaiacovo, presidente gruppo Il Sole 24 Ore; Flavio Deflorian, rettore Università di Trento; Maurizio Fugatti, Presidente Provincia Autonoma di Trento; Franco Ianeselli, Sindaco di Trento; Roberta Metsola, presidente parlamento Europeo; Gianfranco Ravasi, presidente Emerito pontificio consiglio per la cultura; Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, Federico Silvestri, amministratore delegato gruppo Il Sole 24 Ore e Fabio Tamburini direttore Il Sole 24 Ore.