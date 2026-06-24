TRENTO. Le imprese guidate da giovani continuano a rappresentare un segnale positivo per l'economia locale. In Trentino, infatti, le aziende con titolari under 35 registrano una crescita dello 0,7%, un dato che si distingue nettamente dal quadro nazionale, dove nello stesso periodo si rileva una diminuzione del 22,1%.



Il dato è emerso nel corso della prima riunione del 2026 della Conferenza permanente delle Camere di commercio di Trento e Bolzano, ospitata a Palazzo Roccabruna. Secondo l'analisi dell'Ufficio studi e ricerche della Camera di commercio trentina, a sostenere la tenuta dell'imprenditoria giovanile provinciale sono soprattutto i settori dell'agricoltura e dei servizi.



Durante l'incontro sono stati affrontati anche i temi dell'orientamento professionale e del rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Tra le esperienze presentate, il Talentcenter della Camera di commercio di Bolzano, che nel 2025 ha coinvolto circa 3.000 studenti attraverso percorsi di valutazione delle competenze cognitive e motorie.



Ampio spazio è stato dedicato inoltre alle criticità della mobilità lungo l'asse del Brennero, con particolare attenzione ai blocchi del traffico registrati nei mesi scorsi, alla futura concessione dell'Autobrennero e ai ritardi nella realizzazione delle infrastrutture collegate al Tunnel di base del Brennero. I presidenti delle Camere di commercio, Andrea De Zordo e Michl Ebner, hanno sottolineato l'importanza del confronto tra i due territori per individuare proposte comuni da portare all'attenzione delle istituzioni.