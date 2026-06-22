TRENTO. Il futuro della cooperazione trentina passa dal confronto tra istituzioni e sistema cooperativo. È questo il messaggio emerso dall'incontro che si è svolto oggi a Palazzo della Provincia tra il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il nuovo presidente della Federazione Trentina della Cooperazione, Renato Dalpalù, eletto lo scorso 12 giugno.

All'incontro ha partecipato anche il direttore generale della Federazione Trentina della Cooperazione, Alessandro Ceschi. Si è trattato del primo confronto ufficiale tra l'amministrazione provinciale e i nuovi vertici del sistema cooperativo trentino.

Nel corso del colloquio sono stati affrontati i principali temi che riguardano il mondo della cooperazione trentina, con particolare attenzione al contributo delle cooperative nello sviluppo economico, nella coesione sociale e nella valorizzazione dei territori, soprattutto nelle aree periferiche e montane.

«La cooperazione rappresenta uno dei pilastri dell'identità e dello sviluppo del Trentino», ha sottolineato Maurizio Fugatti, evidenziando come questo modello abbia contribuito in modo determinante alla crescita economica e sociale del territorio e continui a svolgere un ruolo strategico per le comunità locali.

Il presidente della Provincia ha inoltre rivolto a Renato Dalpalù gli auguri per il nuovo incarico, confermando la volontà dell'amministrazione di mantenere un confronto costante con il sistema cooperativo. Dal canto suo, Dalpalù ha espresso apprezzamento per l'incontro, ribadendo la disponibilità della Federazione a collaborare con le istituzioni provinciali sui temi strategici per il futuro del territorio e delle comunità trentine.