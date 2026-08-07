GIUDICARIE. Nuova collaborazione sul fronte dell’energia rinnovabile nelle Giudicarie Esteriori. La Comunità Energetica del Sarca (CER Sarca) e il CEIS – Consorzio Elettrico Industriale di Stenico hanno sottoscritto il 6 agosto un accordo per conferire alla comunità energetica la produzione di un impianto fotovoltaico da 184,71 kW.

L’impianto dovrebbe produrre circa 200 mila kWh all’anno, una quantità di energia equivalente al fabbisogno indicativo di 74 famiglie. Secondo le stime diffuse dai promotori, la produzione consentirà inoltre di evitare circa 80 tonnellate di CO₂ ogni anno.

L’intesa permetterà di valorizzare l’energia prodotta dall’impianto del CEIS all’interno della Comunità Energetica del Sarca, aumentando così la quota di energia rinnovabile condivisa. Il beneficio legato alla condivisione sarà destinato in particolare ai partecipanti alla comunità energetica residenti nelle Giudicarie Esteriori.

L’accordo prevede anche un secondo livello di utilizzo dell’energia: l’intera produzione dell’impianto sarà infatti dedicata ai soci del CEIS, che potranno beneficiare dei vantaggi già collegati all’autoproduzione degli altri impianti del Consorzio. L’operazione punta quindi a generare ricadute sia per gli aderenti alla comunità energetica sia per i soci della cooperativa.

La collaborazione mette insieme due realtà con una storia molto diversa. Il CEIS, nato oltre 120 anni fa per portare l’energia nelle Giudicarie Esteriori, gestisce produzioni prevalentemente idroelettriche e reti locali di distribuzione. La CER del Sarca opera invece sul territorio dei 31 Comuni riuniti nel BIM Sarca Mincio Garda, dall’Adamello fino al Garda, con l’obiettivo di sviluppare l’autoconsumo e la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Per i promotori, l’accordo rappresenta anche un modello di collaborazione tra le storiche cooperative elettriche del territorio e le nuove Comunità Energetiche Rinnovabili, con l’obiettivo di aumentare la produzione condivisa e mantenere sul territorio i benefici economici e ambientali della transizione energetica.