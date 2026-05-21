TRENTO. Il commercio internazionale con i dazi imposti dagli Stati Uniti, l'economia sociale e l'agricoltura. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso della seconda giornata del Festival dell'Economia. Folta la presenza dei rappresentanti del governo con i ministri Nello Musumeci, Alessandra Locatelli, Francesco Lollobrigida.

In serata è atteso l'intervento del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Al centro dell'attenzione l'intelligenza artificiale ed i data center, con l'analisi sul fronte delle fonti energetiche. Il tema dei giovani è sempre in primo piano.

Sarà affrontato da Gabriele Fava presidente Inps e Corrado Passera. A Trento è atteso anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che parlerà delle riforme fatte, quelle non fatte e quelle da fare. Ed infine la rivoluzione delle infrastrutture con Fabrizio Palermo amministratore delegato e direttore generale Acea.