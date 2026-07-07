CASTEL IVANO. Un riconoscimento che conferma la capacità di coniugare innovazione e identità territoriale. Che premia non solo la qualità del servizio digitale, ma anche una storia imprenditoriale profondamente legata al territorio. Da oltre 30 anni Eurobrico, azienda 100% trentina attiva nel settore del fai-da-te, casa e giardino, si conferma tra i migliori e-commerce d'Italia nel comparto "giardino e artigianato": lo dice l'indagine realizzata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf) e pubblicata nei giorni scorsi da «la Repubblica Affari & Finanza».

Quello proposto dall'azienda della famiglia Paterno è un modello omnicanale che integra negozi e digitale. Avviato nel 2015, lo shop online è cresciuto progressivamente fino a offrire oggi un ampio assortimento di prodotti, affiancando e ampliando l'esperienza dei negozi presenti da oltre tre decenni.

«Questo riconoscimento - ricorda Nadia Paterno, della Direzione Generale - premia un percorso costruito nel tempo, fatto di investimenti, attenzione al cliente e di un modo di lavorare in cui la passione ha un ruolo concreto e quotidiano. La stessa passione che da oltre 30 anni portiamo nei nostri negozi oggi guida anche lo sviluppo dell'e-commerce, in una logica omnicanale che mette al centro semplicità, coerenza e qualità dell'esperienza. Essere tra i migliori e-commerce d'Italia dimostra che si può crescere e competere a livello nazionale rimanendo un'azienda 100% trentina, fortemente legata al proprio territorio».

Negli anni, Eurobrico ha investito costantemente nell'innovazione digitale, migliorando la piattaforma e-commerce per renderla sempre più intuitiva, performante e centrata sulle esigenze del cliente. Parallelamente, i punti vendita continuano a rappresentare un presidio fondamentale, contribuendo a rafforzare il legame con le comunità locali.

Il riconoscimento conferma la capacità di Eurobrico di coniugare innovazione e identità territoriale. L'azienda continuerà a investire nello sviluppo dell'omnicanalità, con l'obiettivo di offrire un'esperienza d'acquisto sempre più integrata, semplice e accessibile, sia online che nei negozi. Un impegno che si traduce anche in una presenza solida sul territorio e in un contributo continuo al tessuto economico e occupazionale locale.