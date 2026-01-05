TRENTO. Espositori di Colombia e Argentina partecipano per la prima volta rispettivamente a Expo Riva Schuh e a Gardabags, la doppia rassegna che anima Riva del Garda (Trentino) tra il 10 e il 13 gennaio. Si tratta della fiera specializzata che apre la stagione autunno inverno 2026/ 2027.

All'edizione numero 104 saranno presenti oltre mille marchi con aziende (80 per le tre aree strategiche di Gardabags) provenienti da 40 nazioni. Il 60% degli espositori arriva da paesi extra-europei con la Cina grande protagonista: le imprese della Repubblica Popolare costituiscono un terzo degli espositori. Le aziende italiane presenti sono il 16% del totale, seguita da quelle dell'India (10%) e della Turchia (9%). In una nota, Riva del Garda Fierecongressi parla della rassegna come "spazio di globalizzazione autentica e punto di riferimento imprescindibile per il sistema internazionale della calzatura e della pelletteria".

Per quanto riguarda i visitatori specializzati, il programma Hosted Buyer ha già previsto 120 clienti ospitati provenienti da 26 nazioni: 15 alla ricerca esclusiva di calzature, 30 di borse e 75 interessati a entrambi i settori. Tra le novità di questa edizione ci sono la nuova area food dedicata alla pizza nel padiglione A3 e lo stand che distribuirà gadget nel padiglione C3.