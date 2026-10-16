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TRENTO. Dolomiti Energia si prepara ad acquisire il controllo di Retragas, società attiva nel trasporto regionale di gas naturale. Il gruppo trentino ha sottoscritto un accordo con A2A per rilevare una partecipazione complessiva del 91,6%. Il valore d’impresa della società è stimato in circa 64,4 milioni di euro, cifra che non rappresenta necessariamente il prezzo della compravendita.
L’accordo riguarda l’87,27% detenuto direttamente da A2A e il 4,33% controllato attraverso Unareti. Retragas gestisce una rete di trasporto del gas lunga circa 394 chilometri, di cui 350 in Lombardia, prevalentemente nell’area bresciana, e 44 in Trentino-Alto Adige. Attraverso queste infrastrutture vengono movimentati ogni anno oltre 390 milioni di metri cubi di gas naturale.
La cessione rientra nella strategia del gruppo A2A, guidato dall’amministratore delegato Renato Mazzoncini, che punta a ridurre progressivamente la presenza nel settore delle reti gas per concentrare maggiori risorse sulla distribuzione elettrica. L’obiettivo è potenziare le infrastrutture necessarie alla transizione energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la fine del 2026, subordinatamente al rispetto delle condizioni previste dall’accordo, compresi gli adempimenti relativi alla normativa sul golden power. Con l’acquisizione, Dolomiti Energia rafforzerebbe la propria presenza nelle infrastrutture di trasporto del gas, ampliando le attività anche al territorio lombardo.