TRENTO. La minore disponibilità d'acqua si fa sentire sui conti di Dolomiti Energia. Nei primi nove mesi del 2026 il gruppo registra un risultato d'esercizio di 190,2 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 225,6 milioni dello stesso periodo del 2025. A pesare soprattutto è il calo della produzione idroelettrica, scesa del 30% a causa della ridotta disponibilità idrica.

I risultati al 30 settembre sono stati esaminati dal consiglio di amministrazione, presieduto da Silvia Arlanch. L'Ebitda consolidato si attesta a 360,4 milioni di euro. Il quadro economico risente anche della volatilità dei prezzi e di un contesto complesso, ma il gruppo conferma le ambizioni del proprio piano industriale al 2030.

«I risultati dei primi nove mesi sono penalizzati da un contesto difficile, segnato dalla volatilità dei prezzi e dalla sensibile riduzione della produzione idroelettrica. Nonostante questo contesto, continuiamo il nostro percorso di crescita industriale», commenta l'amministratore delegato Stefano Granella.

Sul fronte degli investimenti, il gruppo ha messo in campo complessivamente 178,6 milioni di euro, di cui 171,3 milioni destinati agli investimenti tecnici. Si tratta di un incremento significativo rispetto ai 100,7 milioni registrati nei primi nove mesi del 2025. Le risorse sono indirizzate principalmente allo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili.

Tra le altre novità, arriva anche la conferma dell'aggiudicazione a Dolomiti Energia della concessione per la distribuzione del gas naturale sul territorio provinciale. Il Tar ha infatti respinto il ricorso presentato da Italgas nell'ambito della gara per l'Atem Trento.

Progressi anche nel servizio idrico: a Rovereto è stato completato il progetto finanziato dal Pnrr, insieme alla distrettualizzazione di oltre il 90% della rete.

Prosegue intanto l'espansione commerciale. Nei primi nove mesi del 2026 la base clienti è cresciuta di 53 mila unità, con una presenza sempre più estesa sul territorio nazionale.

È inoltre entrato nella fase operativa il meccanismo Energy Release 2.0, attraverso il quale Dolomiti Energia ha aggregato circa 300 imprese energivore, per consumi complessivi pari a circa 4 TWh all'anno. L'iniziativa punta a sostenere la competitività delle aziende ad alto consumo energetico e, allo stesso tempo, a favorire nuovi investimenti nella produzione da fonti rinnovabili.