TRENTO. Nessuna decisione è stata ancora presa sulla possibile quotazione in Borsa di Dolomiti Energia. Lo precisa la società in una nota diffusa al termine del Consiglio di amministrazione riunito oggi, intervenendo dopo le indiscrezioni e le notizie circolate negli ultimi giorni.

Il Consiglio di amministrazione conferma che, allo stato attuale, «non è stata assunta alcuna determinazione sui tempi e sulle modalità di un’eventuale operazione di quotazione».

La società ribadisce che qualsiasi scelta in materia rientra esclusivamente nelle competenze e nelle prerogative degli organi societari e degli azionisti, richiamando quanto già comunicato il 30 aprile scorso.

Nella stessa nota, Dolomiti Energia richiama inoltre l’attenzione sul rispetto delle norme che regolano i mercati finanziari. In qualità di emittente di titoli di debito quotati, la società evidenzia che la diffusione o l’utilizzo di informazioni inesatte, incomplete oppure non pubblicamente disponibili può configurare violazioni della normativa sugli abusi di mercato prevista dal Regolamento europeo Market Abuse Regulation.

L’azienda sottolinea che eventuali comportamenti non conformi possono comportare le conseguenze previste dalla legge per chi diffonde informazioni non corrette o riservate. Per questo motivo invita tutti i soggetti interessati, compresi esponenti di organismi locali e operatori dell’informazione, ad attenersi rigorosamente alla normativa vigente, a tutela della trasparenza del mercato e della parità informativa degli investitori. La società conclude assicurando che continuerà a monitorare l’evoluzione delle indiscrezioni e che informerà tempestivamente il pubblico e le autorità competenti qualora vi fossero sviluppi rilevanti.