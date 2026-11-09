TRENTO. Dolomiti Energia rafforza la propria presenza nel settore delle energie rinnovabili e amplia la propria attività oltre i confini del Trentino. Il gruppo ha acquisito il 100% del capitale sociale di Minerva Messina, società proprietaria di un impianto eolico in esercizio in provincia di Messina, in Sicilia, con una potenza installata di 48,3 megawatt.

L'operazione, annunciata dalla società, si inserisce nel percorso di crescita previsto dal Piano strategico 2030 e punta ad ampliare e diversificare geograficamente il portafoglio degli impianti di produzione. L'acquisizione permette inoltre di affiancare alla consolidata esperienza del gruppo nel settore idroelettrico una presenza più significativa nella produzione di energia da altre fonti rinnovabili.

Tra gli effetti attesi c'è anche un ampliamento della capacità di fornitura ai clienti. «Il valore di questa acquisizione si traduce in un beneficio concreto per i clienti. L'impianto entrerà nel nostro portafoglio e, attraverso la logica di margine integrato che collega produzione e vendita, ci permetterà di offrire energia a ulteriori 30.000 famiglie», ha dichiarato l'amministratore delegato Stefano Granella.

«È così che il nostro modello industriale mette la crescita nelle rinnovabili al servizio della stabilità delle famiglie», ha aggiunto il ceo.