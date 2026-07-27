TRENTO. Dolomiti Energia rafforza la propria presenza nel settore delle energie rinnovabili con una nuova acquisizione. La società ha infatti sottoscritto l'accordo per l'acquisto del 100% delle quote di NB7 srl da Development Italy srl, società del gruppo tedesco Steag Iqony.

L'operazione si inserisce nel percorso di crescita previsto dal Piano strategico 2030 del gruppo trentino, che negli ultimi anni ha accelerato gli investimenti negli impianti alimentati da fonti rinnovabili, incrementando la propria capacità installata sia nel comparto eolico sia in quello fotovoltaico.

La società acquisita è titolare dell'autorizzazione per la costruzione di un impianto fotovoltaico da quasi 20 MWp nel comune di Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Il parco sorgerà su un'area precedentemente destinata ad attività estrattive, recuperando un sito già antropizzato e riducendo così il consumo di nuovo suolo.

Una volta completato, l'impianto diventerà uno dei principali asset fotovoltaici di Dolomiti Energia. La costruzione sarà seguita direttamente dal gruppo, che punta a valorizzare le competenze maturate negli ultimi anni nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti solari.

Il progetto beneficia inoltre della tariffa incentivante prevista dal Decreto FER 1, che garantirà un sostegno economico per vent'anni dall'entrata in esercizio, assicurando maggiore stabilità ai ricavi dell'investimento. L'avvio dei lavori è previsto nei prossimi mesi, mentre il completamento dell'impianto è atteso tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028.