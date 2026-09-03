BRUXELLES. Il Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) ha assegnato circa 75 milioni di euro a 50 giovani ricercatori italiani, inclusi quelli che lavorano all'estero, tramite gli “starting grant”: finanziamenti dedicati a sostenere gli scienziati all'inizio della loro carriera. Gli italiani si collocano così al secondo posto dopo i tedeschi (84) e prima dei francesi (30).



Il totale dei finanziamenti europei ammonta a 705 milioni di euro per 421 progetti. Di questi solo 22 verranno portati avanti in Italia, che è quindi sesta nella classifica guidata da Germania (89), Regno Unito (47) e Francia (38). Le donne premiate sono 172, il 41% circa.