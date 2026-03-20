TRENTO. In Trentino Alto Adige la retribuzione annua lorda, con bonus e premi di produzione, è di 34.522 euro. A livello nazionale siamo fuori dal podio, superati da Lombardia (35.137), Liguria (34.008) e Lazio (34.200), più o meno alla pari con Piemonte ed Emilia Romagna.



A preoccupare, però, è la mancata crescita: la nostra regione, infatti, è al penultimo posto nazionale nella variazione media 2024-2025, con un misero +0,5%.



A livello nazionale i redditi sono cresciuti mediamente del 3,6%, con picchi in Lombardia (+4,5%) e Veneto (+4,2%).



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