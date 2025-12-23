TRENTO. “I dati Istat sulla crescita economica in Trentino non ci sorprendono. Tutti gli indicatori segnalavano già un progressivo rallentamento delle dinamiche produttive in provincia negli ultimi tre anni. La conferma che nel 2023 il Pil provinciale è cresciuto solo dello 0,4% e le stime per il 2024 ferme allo 0,5% dimostrano che siamo sostanzialmente in una fase di stagnazione anche considerato il fatto che nello scorso biennio il pil pro capite è salito solo di un misero 0,2%. Se a questo si aggiunge che nell’anno in corso la Giunta provinciale prevede una crescita non superiore allo 0,5%, la tendenza risulta preoccupante e pericolosa”. Lo scrivono in un comunicato Cgil, Cisl e Uil.



”Ecco perché – spiegano i sindacati – oggi bisogna abbandonare ogni facile entusiasmo e ammettere che politiche fondate solo su opere pubbliche e turismo non possono garantire al Trentino un livello di sviluppo in grado di sostenere la crescita di posti di lavoro qualificati, l’aumento del potere d’acquisto dei salari, la competitività del sistema economico locale e con essi contribuire alla sostenibilità delle finanze pubbliche provinciali e quindi del welfare locale”.

E ancora: “Oggi più che mai serve un cambio di rotta delle politiche provinciali che abbandonino strumenti di aiuto a pioggia e imbocchino la strada di interventi sempre più selettivi a sostegno del sistema economico. Serve quindi ripartire dagli investimenti pubblici e privati in innovazione per rigenerare il settore industriale e rilanciare i servizi avanzati in modo da rendere sempre più attrattivo il Trentino per lavoratori ed imprese visto che in questi ambiti i livelli di produttività e valore aggiunto sono più alti e con essi anche le dinamiche retributive”.



”Abbiamo condiviso l’annuncio da parte della Giunta Fugatti della volontà di concertare un piano provinciale per l’industria. Ora però serve accelerare il varo di una serie di interventi a favore di manifatturiero evoluto e terziario avanzato senza i quali il Trentino arranca”.