TRENTO. Nel quarto trimestre del 2025, il fatturato delle imprese è aumentato dell'1,7% rispetto al corrispondente trimestre dello scorso anno, mostrando segnali di lieve miglioramento rispetto al periodo immediatamente precedente. Lo rileva l'indagine sulla congiuntura economica in provincia di Trento, curata dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di commercio.

A livello settoriale, l'andamento più positivo è rappresentato ancora una volta dai servizi alle imprese e terziario avanzato (+13,5%), che da diversi trimestri a questa parte seguono una dinamica di crescita sensibile. Anche se di minore intensità, registrano andamenti positivi i comparti del commercio all'ingrosso (+5,9%), dei trasporti (+3,4%) e il manifatturiero (+1,7%) che, per la prima volta nel corso del 2025, mostra timidi segnali di ripresa. I settori che invece hanno registrato una dinamica negativa sono il commercio al dettaglio (-0,5%), che risente di una nuova fase di debolezza della domanda interna, e le costruzioni (-5,3%), che dopo un periodo di crescita particolarmente intenso si caratterizzano per una fase di assestamento.

Su base annua, il fatturato realizzato in ambito locale accusa un calo dell'1,2%, mentre quello realizzato in Italia, ma fuori provincia, cresce ancora sensibilmente (+4,5%). Prosegue, invece, la fase di contrazione della componente estera che, nell'ultimo trimestre 2025, registra una contrazione del -3,3%. Permane il segno negativo legato alla variazione tendenziale dei ricavi delle vendite per le imprese di più piccola dimensione, con 1-10 addetti, (-1,8%), risulta invece stabile quella per le medie, con 11-50 addetti, (+0,4%) e in crescita per le grandi imprese con oltre 50 addetti (+4,1%).

"L'ultimo trimestre del 2025 - commenta Andrea De Zordo, presidente della Camera di commercio di Trento - delinea un quadro economico lievemente più incoraggiante rispetto al periodo precedente, con un significativo aumento del fatturato realizzato fuori dai confini provinciali. I conflitti scoppiati nei primi mesi di quest'anno e le conseguenze che stanno generando sulle dinamiche economiche globali, sollevano però più di un dubbio sulle prospettive di ripresa del contesto generale".

"I dati camerali del 2025, completati dalle rilevazioni del quarto trimestre - afferma Achille Spinelli, assessore provinciale allo sviluppo economico - ci restituiscono la fotografia di un'economia provinciale che, pur nelle complessità dell'attuale congiuntura, dimostra una sostanziale e rassicurante tenuta complessiva, con un mercato del lavoro solido. Segnali incoraggianti arrivano dal manifatturiero, che mostra timidi segnali di ripresa, e dalla domanda nazionale, che continua a sostenere molte realtà produttive".