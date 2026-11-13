TRENTO. Il settore delle costruzioni trentine continua a crescere sul fronte del fatturato, ma guarda con maggiore preoccupazione ai prossimi mesi. Aumentano i ricavi delle imprese, mentre diminuiscono gli ordinativi, segnale di un rallentamento della domanda futura. Una situazione che mette in evidenza la necessità di programmare nuovi interventi e sostenere l'intera filiera.

I dati della Camera di Commercio di Trento, relativi al secondo trimestre del 2026, indicano un aumento del fatturato del 5,2% su base annua. Nello stesso periodo, però, gli ordinativi hanno registrato una flessione del 6%, dopo il calo del 6,6% già rilevato nei primi tre mesi dell'anno.

Due indicatori che raccontano momenti diversi dell'attività economica. Il fatturato fotografa soprattutto il lavoro già realizzato e beneficia ancora dei cantieri finanziati dal Pnrr e delle opere pubbliche provinciali. Può inoltre risentire dell'aumento dei prezzi. Gli ordinativi, invece, rappresentano un indicatore della domanda che deve ancora tradursi in nuovi cantieri e commesse. Ed è proprio su questo fronte che emergono i segnali di maggiore incertezza.

«Non possiamo confondere un buon dato di fatturato con la salute di tutta la filiera», osserva Mauro Bonvicin, presidente dell'Associazione Grossisti e Pmi del Trentino. «Se gli ordini diminuiscono, è il momento di programmare. Serve una politica di filiera, che tenga insieme imprese, competenze e servizi, non interventi scollegati».

Il tema sarà al centro della terza edizione di Build in Trentino, in programma giovedì 19 novembre al PalaRotari di Mezzocorona. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Grossisti e Pmi del Trentino di Confcommercio Trentino, in collaborazione con Edicom, e punta a mettere a confronto gli operatori del comparto sulle prospettive del settore.

La partecipazione all'evento è gratuita e consente di ottenere crediti formativi per architetti, ingegneri, geometri, periti industriali e amministratori di condominio.

Il peso economico del comparto emerge anche dai dati sulle imprese: alla fine del 2025 in provincia di Trento risultavano attive 7.177 aziende delle costruzioni, con 21.097 addetti. Si tratta del 15,3% di tutte le imprese trentine, una componente rilevante del sistema economico provinciale.