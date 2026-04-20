ROMA. A partire dal 2022, le tariffe Rc auto (la Responsabilità civile autoveicoli) sono cresciute del 22,4%, arrivando a costare 79 euro in più ad ogni assicurato. Con i 33,5 milioni di veicoli assicurate in Italia, il costo complessivo per gli automobilisti è di oltre 2,64 miliardi di euro in 3 anni. Lo afferma il Codacons, in seguito agli ultimi dati resi noti dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).



Soltanto nell'ultimo trimestre del 2025, il prezzo lordo pagato alla compagnia per la copertura obbligatoria per legge è cresciuto del 3,5% su base annua in termini nominali, per una media 432 euro a polizza. A gennaio 2022, il costo medio era invece di 353 euro.