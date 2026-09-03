TRENTO. Cassa Centrale Banca chiude la prima metà del 2026 con un utile netto di 614 milioni di euro, contro i 590 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. L'incremento è del 4,1%, in un semestre caratterizzato anche dall'aumento dei volumi di credito.

I finanziamenti netti alla clientela salgono infatti a 52,3 miliardi, il 2,7% in più rispetto alla fine del 2025. Nei primi sei mesi dell'anno sono stati inoltre concessi 5,5 miliardi di nuovi finanziamenti, con una crescita dell'8,2% su base annua.

Segno positivo anche per la raccolta complessiva, arrivata a 135,3 miliardi di euro, in aumento del 4,3% dall'inizio dell'anno. Particolarmente sostenuta la dinamica della raccolta indiretta, cresciuta del 9,9%, anche grazie al risparmio gestito e ai prodotti assicurativi.

«I risultati confermano la solidità del Gruppo e la nostra capacità di crescere mantenendo saldo il legame con comunità e territori», commenta il presidente Giorgio Fracalossi. Il cfo e vice direttore generale vicario Alessandro Failonisottolinea invece la crescita dei volumi e delle componenti commissionali. Sullo sfondo proseguono l'attuazione del Piano strategico 2026-2028 IM•PATTO e la partnership con Banca Cambiano.