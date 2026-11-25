TRENTO - I prezzi delle case in città tengono bene, mentre nelle valli turistiche volano verso vette mai raggiunte prima. Le compravendite si mantengono su quote ormai fisiologiche, soprattutto grazie all'acquisto di seconde case.

Il mercato dell'affitto continua invece a mostrare le solite criticità: una domanda mai così alta a fronte di un'offerta mai così risicata, perché le case libere vengono destinate agli affitti brevi. In una frase: la rendita finanziaria tiene alte le quotazioni del mercato immobiliare trentino.

È quanto emerge dalla guida immobiliare Anama, già disponibile in edicola e in libreria. Una mappa tanto utile quanto necessaria per chiunque si affacci sul complesso mercato del mattone.

Le vendite tengono

Le case si vendono ancora: con meno foga rispetto al periodo post Covid, ma il mercato tiene. Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate riportati da Anama, l'associazione nazionale agenti e mediatori d'affari guidata a Trento dal presidente Marco Gabardi, nel 2026 il mercato si è mosso a due velocità: il primo semestre ha tenuto bene, il secondo ha subito una lieve flessione.

Nel dettaglio, nel secondo trimestre 2026 si sono toccate 1.235 compravendite residenziali, in crescita rispetto alle 1.198 dello stesso periodo del 2025 (+3,1%). La seconda metà dell'anno ha registrato invece un leggero assestamento: nel terzo trimestre le compravendite si sono fermate a 1.218 unità, contro le 1.253 del terzo trimestre 2025 (-2,8%). L'anno dovrebbe quindi chiudersi con una lievissima flessione, tra l'1 e l'1,5%.

I prezzi salgono ancora

E i prezzi? Salgono, soprattutto per il nuovo e nelle località turistiche. A Trento le quotazioni sono molto variabili: nelle zone centrali si va dai 2.700 euro al metro quadrato per le abitazioni usate ma in buone condizioni fino a punte di 4.600 euro per le nuove costruzioni ad alta efficienza energetica.

Come sempre in testa c'è il centro storico (da 4.600 a 6.200 euro al metro quadrato per un immobile ristrutturato a nuovo), seguito da Bolghera (4.200-5.400 euro), Santa Chiara (3.900-5.300 euro) e dal quartiere delle Albere (3.500-4.500 euro). Più accessibili piazza Centa e Clarina (3.400-4.200 euro) e Cristo Re (3.200-3.800 euro).

Quanto al resto della provincia, evidenzia Gabardi, «le valli turistiche (Fassa, Madonna di Campiglio, Alto Garda) rappresentano una realtà a sé stante. Nelle località di pregio delle Dolomiti, i valori continuano a viaggiare su medie superiori soprattutto sul nuovo (dai 4.800 euro/mq di Riva del Garda, fino ai 16.000 euro/mq di Madonna di Campiglio), sostenute dalla costante domanda per seconde case e investimenti per la messa a reddito».

Insomma, si compra soprattutto per investire, anche perché il mercato garantisce una redditività importante: «Chi ha comprato a inizio 2026, per intenderci, ha già visto una rivalutazione dell'immobile, se si tratta di un bell'edificio o di una bella ristrutturazione, e ormai ci sono soprattutto quelle», osserva Gabardi.

Le previsioni per il 2027

Come sarà l'anno che sta per cominciare? Ci si attende una sostanziale tenuta, con una crescita dei prezzi tra l'1,5% e il 3%, comunque superiore all'inflazione prevista. A fare la differenza sarà soprattutto l'efficienza energetica: «Ormai i giovani sono attentissimi a questo aspetto», conclude Gabardi. «Gli immobili inefficienti (classi F e G) soffrono una svalutazione latente e tempi di vendita allungati, mentre il prodotto moderno o già riqualificato cattura gran parte della liquidità disponibile».

Infine, si prevede una crescita delle vendite di prime case nelle aree vicine ai centri d'interesse e servite dai mezzi pubblici, come la bassa Vallagarina, la Rotaliana e la Valsugana: con prezzi proibitivi in città, ci si sposta dove arrivano bus e treni.