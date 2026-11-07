ROMA. Lo sconto sulle accise del gasolio si chiude senza proroga. Come riporta Il Sole 24 Ore, nella Gazzetta ufficiale di sabato 7 novembre non c’è il provvedimento di rinnovo. Da domenica si torna quindi alle imposte ordinarie, con rincari contenuti per gli automobilisti.

Il Governo ha deciso così di abbandonare il meccanismo delle accise mobili, nonostante la premier Giorgia Meloni avesse assicurato fino a venerdì un lavoro «giorno e notte» sul tema. Il diesel costa oggi in media 2,24 euro al litro e la benzina è scesa a due euro: prezzi ancora alti, ma inferiori ai record di qualche settimana fa.