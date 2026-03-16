TRENTO. Oltre 4.000 premi allo studio a favore dei giovani e 246 colonnine per la ricarica elettrica installate: sono i dati principali del quinto censimento sulle "buone pratiche" realizzato in collaborazione con l'Euricse e presentato dal gruppo Cassa Centrale per il 2025. "Il Gruppo rafforza il proprio impegno per la sostenibilità ambientale e sociale", conferma una nota, che parla di un percorso che "valorizza esperienze virtuose diffuse sul territorio e alimenta il dialogo" interno "favorendo la condivisione di idee e progettualità a beneficio delle comunità".

L'indagine nell'economia cooperativa e sociale ha coinvolto le 65 banche affiliate, cinque controllate e la stessa capogruppo. Sul fronte della mobilità sostenibile a fine anno risultavano installate 142 colonnine per auto elettriche in 83 sedi e filiali e 104 colonnine per e-bike in 23 sedi e 75 ulteriori ubicazioni, per un totale di 246 punti di ricarica: +15% rispetto al 2024. La quasi totalità delle organizzazioni ha acquistato energia elettrica - in tutto o in parte - da fornitori 100% green, mentre 47 realtà l'hanno autoprodotta con impianti fotovoltaici.

Lo scorso anno le società del Gruppo hanno sostenuto iniziative di compensazione delle emissioni e progetti di riforestazione e afforestazione con la messa a dimora di quasi 4.000 alberi, oltre a 600 nuove piantumazioni già programmate. L'attenzione ai giovani si è tradotta in progetti dedicati allo sviluppo delle nuove imprese e nell'erogazione di oltre 4.000 premi allo studio (+18%).