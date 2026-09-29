TRENTO. Dopo il tetto ai prezzi di benzina e gasolio, Eni interviene anche sulle bollette di luce e gas. La nuova iniziativa arriva nell’ambito di «Eni per l’Italia» e punta a contenere l'impatto degli elevati costi dell’energia sulle famiglie.

La misura sarà disponibile dal 1° ottobre e fino al 24 ottobre attraverso Plenitude. Chi sottoscriverà la nuova offerta potrà ottenere uno sconto del 30% sui corrispettivi della luce e del gas rispetto alla principale proposta a prezzo fisso della società. Le condizioni economiche saranno inoltre bloccate per 24 mesi.

Il meccanismo riguarda il prezzo della componente energetica prevista dall'offerta: Eni ha spiegato che manterrà invariati i prezzi della materia prima, assorbendo gli aumenti dei costi di approvvigionamento registrati negli ultimi mesi.

Sul fronte del risparmio, la società stima circa 100 euro all’anno in meno per la fornitura di gas e altrettanti per quella elettrica. Per una famiglia che scelga entrambe le forniture, il risparmio complessivo indicato da Eni arriva quindi a circa 200 euro all’anno.

L'iniziativa si inserisce in una fase di particolare attenzione sul costo dell'energia, con le famiglie esposte alle oscillazioni dei mercati internazionali. Proprio per questo, il blocco del prezzo per due anni rappresenta uno degli elementi centrali della proposta, insieme alla riduzione dei corrispettivi.

L'offerta è rivolta anche a chi è già cliente Plenitude, che potrà quindi valutare il passaggio alla nuova formula. La sottoscrizione dovrà essere effettuata entro il 24 ottobre.

Eni fa sapere inoltre che Plenitude valuterà eventuali ulteriori interventi a sostegno dei consumatori, in relazione all'evoluzione dei prezzi e dello scenario energetico.

La nuova iniziativa arriva a pochi giorni dalla decisione di Eni di introdurre un tetto ai prezzi di benzina e diesel nelle stazioni Enilive. Una serie di interventi che porta così il gruppo a intervenire su due delle principali voci di spesa energetica che incidono sui bilanci delle famiglie: carburanti e forniture domestiche.