ROMA. Scattano da aprile le trattenute per oltre 20mila pensionati che, nei mesi scorsi, avevano beneficiato di detrazioni fiscali poi risultate non dovute. La misura – a dare la notizia è stata La Repubblica – riguarda in particolare chi ha percepito agevolazioni legate alla revisione del cuneo fiscale prevista dalla normativa recente, applicata a redditi tra 20mila e 40mila euro annui.



Nel cedolino di aprile viene introdotta una compensazione tecnica che evita un impatto immediato per gli importi più elevati: l’ente previdenziale inserisce infatti una voce in entrata e una in uscita di pari valore. Diverso il caso dei recuperi fino a 150 euro, che vengono invece trattenuti in un’unica soluzione già a partire da questo mese.



Il recupero vero e proprio delle somme scatterà da maggio e proseguirà fino a dicembre, con un piano rateale che può arrivare a un massimo di otto mensilità. Le modalità e gli importi sono indicati nel dettaglio nei cedolini, accompagnati anche da una comunicazione inviata direttamente agli interessati.