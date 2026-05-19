TRENTO. Al via da domani a Trento la XXI edizione del Festival dell'Economia, in programma da mercoledì 20 a domenica 24 maggio. Cinque giornate di dibattiti e oltre 300 appuntamenti dedicati quest'anno al tema 'Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani'.



Come partecipare

L’accesso a tutti gli eventi è gratuito fino ad esaurimento posti senza nessuna eccezione; non è possibile prenotare l’accesso, né online né alle biglietterie delle sale. Per accedere agli eventi nelle sale è necessario registrarsi sul sito ufficiale www.festivaleconomia.it/it/registrati, ma sarà comunque possibile seguire le dirette in streaming (anche in questo caso è necessaria la registrazione). La registrazione non assicura un posto agli eventi, si consiglia pertanto di presentarsi con congruo anticipio. Ulteriori informazioni sulla pagina dedicata https://www.festivaleconomia.it/it/faq.

I protagonisti

La kermesse vedrà la partecipazione di oltre 700 relatori, tra cui 5 Premi Nobel, 122 relatori del mondo accademico, 35 economisti nazionali e internazionali, 95 rappresentanti delle Istituzioni nazionali ed europee, 129 tra manager e imprenditori, 20 Ministri e 3 leader delle opposizioni.



L’inaugurazione

Ad inaugurare la manifestazione, mercoledì 20 maggio, saranno il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Atteso nella stessa giornata anche il Premio Nobel per l'Economia Christopher Pissarides, che interverrà sulle competenze nell'era dell'intelligenza artificiale.



Gli appuntamenti più importanti

Tra gli appuntamenti chiave dei giorni successivi spiccano i dialoghi con i principali leader politici. Giovedì 21 sarà la volta del leader di Italia Viva Matteo Renzi e del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, oltre al Premio Nobel per la Pace Riccardo Valentini. Venerdì 22 maggio sono invece attesi a Trento la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, i ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi, Adolfo Urso e Marina Calderone. Sempre venerdì, il Premio Nobel per l'Economia Philippe Aghion terrà la prestigiosa Fitoussi Lecture. Il fine settimana vedrà salire sul palco di Trento il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Premio Nobel per la Pace Tawakkol Karman, il leader di Azione Carlo Calenda - per la prima volta al Festival - e i ministri Giuseppe Valditara e Orazio Schillaci.