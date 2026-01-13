TRENTO. L'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti della Provincia autonoma di Trento ha aggiudicato ufficialmente a Novareti Spa, società controllata da Dolomiti Energia Holding spa e soggetta a direzione e coordinamento della stessa, la gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito unico provinciale di Trento, per i prossimi 12 anni.

L'aggiudicazione dell'ambito territoriale, che comprende 167 Comuni (166 nella provincia di Trento ed 1 nella provincia di Brescia), consente alla società di consolidare la propria presenza storica sul territorio trentino dando continuità alla gestione del servizio in un territorio di elezione e soprattutto di attivare un importante piano di investimenti per lo sviluppo della rete anche nei territori non metanizzati identificati nel bando di gara.

"L'esito della gara - commenta in una nota l'ad di Dolomiti Energia Holding Stefano Granella - rappresenta un ulteriore passo avanti, in linea con gli obiettivi strategici del nostro Piano al 2030. Un risultato che consente di dare continuità alla gestione attualmente in corso, rafforzando un modello operativo già collaudato ed efficace. Al tempo stesso, questo traguardo consolida e amplia la presenza di Novareti sul territorio, estendendo l'esperienza maturata anche alla gestione di altri Comuni e confermando un impegno stabile e strutturato a servizio delle comunità locali che beneficeranno di un importante piano investimenti. Il risultato conseguito testimonia inoltre la professionalità e le competenze delle persone che operano nel gruppo, un patrimonio fondamentale che continueremo a valorizzare e sviluppare", conclude Granella.