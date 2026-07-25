Una piazza gremita, applausi, entusiasmo ed una serata capace di trasformare il cuore di Mori in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il ritorno di Miss Italia nella cittadina lagarina, dopo anni di assenza, è stato un autentico successo; nella splendida cornice di Piazza Cal di Ponte, Zoe Daldoss, 17 anni di Pergine Valsugana, ha conquistato la fascia di Miss Mori 2026, al termine di una serata che ha saputo unire spettacolo, moda, commercio locale e promozione del territorio. Organizzato da Confcommercio Mori, in collaborazione con il Comune di Mori, Apt Garda Dolomiti, Sparkasse e l'organizzazione regionale di Miss Italia curata dall'agenzia Soleo Show, l'evento ha riportato nel centro storico una manifestazione capace di coinvolgere cittadini, turisti, attività commerciali ed associazioni.

E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026 E' di Pergine la Miss Mori 2026

A guidare la manifestazione è stata Sonia Leonardi, che ne ha curato anche la direzione artistica, accompagnando pubblico e concorrenti con la professionalità, il carisma e l'energia che da anni contraddistinguono il suo lavoro.

La festa è iniziata nel tardo pomeriggio con un'area interamente dedicata ai bambini, che ha trasformato Piazza Cal di Ponte in uno spazio di divertimento per le famiglie. A scaldare ulteriormente l'atmosfera sono state le coinvolgenti esibizioni ed i balli di gruppo della Ballroom Dancing School di Davide Moscatelli, preludio al momento più atteso della serata. Grande protagonista anche il commercio di prossimità. Le attività Mandacarù, Ottica Pozzer, Magagnini Abbigliamento e Tuttoscarpa hanno portato in passerella le proprie collezioni estive, offrendo una raffinata sfilata di moda e dimostrando quanto il tessuto commerciale locale rappresenti un elemento fondamentale per la vitalità del centro cittadino.

Molto apprezzato anche il coinvolgente gioco con il pubblico proposto da Lagaria Touring, che ha regalato momenti di allegria e partecipazione, mentre le performance di tango argentino firmate da Davide Moscatelli e Vanessa Gazzini hanno conquistato il pubblico con tecnica, passione ed eleganza.

Particolare attenzione è stata riservata anche all'immagine delle concorrenti: gli hair look sono stati realizzati dai professionisti del Salone Claudio di Rovereto, con la creatività di Marika ed Eleonora, utilizzando i prodotti professionali Framesi, storico partner del concorso.

Al termine della serata la giuria, presieduta dall'avvocato Paola Depretto e con vicepresidente Benedetta Andreolli, ha decretato le sei concorrenti che accederanno alle Finali Regionali di Miss Italia.

Ad aggiudicarsi il titolo più ambito è stata Zoe Daldoss, 17 anni, di Pergine Valsugana. Studentessa del liceo coreutico e grande appassionata di danza, ha conquistato giuria e pubblico grazie alla sua eleganza, naturalezza e determinazione. Il suo sogno è trasferirsi a Londra per diventare ballerina professionista e trasformare la sua passione in una carriera.

Seconda classificata e Miss Givova è risultata Nausica Cagol, 18 anni, di Baselga di Piné, studentessa di Economia ed appassionata di pallavolo.

La fascia di Miss Framesi è stata assegnata alla terza classificata, Aurora Bruni, 18 anni di Ala, neodiplomata all'Istituto Tecnico Economico Turistico, appassionata di palestra e tennis.

Quarta classificata Sofia Sahraoui, 20 anni, di Riva del Garda, studentessa di Scienze Giuridiche e commessa in profumeria, apprezzata per il suo spirito intraprendente.

Quinto posto ex aequo per Sorana Georgiana Stoian, 23 anni di Ala, estetista, ed Aurora Francesconi, 18 anni di Rovereto, studentessa di Medicina ed ex pallavolista professionista, accomunate da determinazione ed entusiasmo.

Sesta classificata Lucrezia Verdi, 23 anni, di Bolzano, studentessa di Scienze della Formazione Primaria, dal carattere solare ed empatico.

Il titolo "giocoso" di Miss Instagram è andato a Samantha Tosuni, 22 anni, di Trento. Geometra ed atleta professionista di tiro con l'arco, ha conquistato il pubblico con la sua determinazione ed il suo spirito competitivo.

Le selezioni provinciali proseguono oggi, sabato 25 luglio, a Pinzolo, domani, domenica 26 luglio, a Lavarone, mercoledì 29 luglio a Canazei e venerdì 7 agosto a Rovereto.

Il tour regionale di Miss Italia si concluderà con le finali regionali venerdì 1° agosto a Pergine Valsugana, il 5 agosto ad Andalo, il 10 agosto a Cavalese, il 12 agosto a Fiera di Primiero, il 16 agosto a Folgaria e il 18 agosto a Cogolo di Pejo, dove sarà eletta la nuova Miss Trentino-Alto Adige 2026.

Le iscrizioni alle selezioni di Miss Italia restano gratuite ed aperte fino al 10 agosto per tutte le ragazze tra i 18 e i 30 anni residenti in Trentino-Alto Adige e in possesso della cittadinanza italiana. Per informazioni è possibile scrivere a info@soleoevents.com o iscriversi direttamente attraverso il sito ufficiale di Miss Italia.