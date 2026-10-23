TRENTO. Tutankhamon, Cleopatra e i misteri dell’antico Egitto arrivano al centro di un appuntamento speciale al Castello del Buonconsiglio. Venerdì 30 ottobre, alle 16.30, sarà ospite a Trento Zahi Hawass, tra i più noti egittologi a livello internazionale, protagonista di una lectio magistralis dedicata alle recenti scoperte archeologiche legate ad alcune delle figure più celebri della civiltà dei faraoni e ai segreti delle piramidi.

L’incontro si inserisce nel programma di iniziative legate alla mostra «Nelle terre del Nilo» ed è realizzato in collaborazione con l’Apt di Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè. Per il pubblico sarà l’occasione di ascoltare direttamente uno dei protagonisti della ricerca archeologica in Egitto e di approfondire la conoscenza di un patrimonio che continua ad alimentare studi e interrogativi.

Hawass, riconoscibile anche per il caratteristico cappello, è stato segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità egiziane e ha preso parte, nel corso della sua lunga carriera, a importanti campagne di scavo e ricerca in alcuni dei siti più significativi del Paese. Dalla Valle dei Re alle piramidi di Giza, il suo lavoro ha contribuito allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio faraonico.

La conferenza offrirà inoltre l’occasione per osservare con uno sguardo più ampio i reperti della collezione egizia del Castello, recentemente interessati da un lavoro di studio, catalogazione e valorizzazione. Al termine della lectio magistralis è prevista una visita guidata all’esposizione permanente e temporanea.

L’appuntamento assume un significato particolare anche per chi desidera visitare la mostra prima della sua chiusura. Il 31 ottobre i reperti arrivati in prestito da Firenze e Pisa lasceranno infatti Trento. Resterà invece esposto fino al 10 gennaio lo straordinario sarcofago proveniente dal Museo archeologico nazionale di Napoli. La collezione egizia del Castello, presentata nel nuovo allestimento, continuerà a essere visitabile in modo permanente.

L’ingresso alla lectio magistralis è a pagamento: il biglietto costa 25 euro ed è acquistabile sul sito del Castello del Buonconsiglio.