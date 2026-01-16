TRENTO. C’è anche una trentina tra le nuove Veline di Striscia la Notizia. Si tratta di Virginia Stablum, 27 anni, nata a Trento e da tempo residente a Milano, scelta per la nuova edizione del programma che debutterà giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5. Un volto già noto al pubblico televisivo, che porta sul bancone del tg satirico anche un pezzo di Trentino.



Modella e content creator, Virginia Stablum ha un percorso che incrocia moda e televisione. Nel 2018 ha partecipato a Uomini e Donne, mentre nel 2022 è stata eletta Miss Universo Italia.



La nuova edizione di Striscia la Notizia – La voce della presenza, ideata da Antonio Ricci, sarà condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con cinque puntate, una a settimana, in uno studio rinnovato. Accanto a Virginia Stablum ci saranno Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata e Nausica Marasca, un sestetto che unisce danza, spettacolo e percorsi internazionali. Per il Trentino, l’attenzione è tutta su Virginia Stablum, pronta a vivere una nuova vetrina nazionale.