ROMA. Premiato nel 2024 con il Leone d'argento, il film "Vermiglio", di Maura Delpero, altoatesina originaria della val di Sole, sarà proposto in prima visione sabato 12 settembre alle 21.20 su Rai 3 per il ciclo "Il grande cinema d'autore", subito dopo la diretta della cerimonia di chiusura della 83^ Mostra del Cinema di Venezia.

Trentino 1944. Nel remoto paese di Vermiglio arriva Pietro, un soldato siciliano. Lucia, figlia di un insegnante del posto, se ne innamora e lo sposa: la coppia aspetta anche un bambino, ma lui decide di tornare in Sicilia per dare notizie di sé alla famiglia d'origine. Non tornerà più: l'uomo era sposato e la moglie lo uccide. Per Lucia si apre un'aspra stagione di tormento.

Film acclamato e premiatissimo, Delpero stempera e assottiglia la struttura da melodramma dando vita a un lavoro asciutto e molto personale, non solo sul piano visivo. Oltre al riconoscimento veneziano "Vermiglio" ha vinto sette David di Donatello, tra cui quello al Miglior film. Con Giuseppe De Domenico, Martina Scrinzi, Tommaso Ragno, Roberta Rovelli.