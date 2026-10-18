BOLOGNA. Nuovo infortunio per Vasco Rossi, caduto dalla bicicletta e alle prese con una lesione ai legamenti della spalla sinistra. È stato lo stesso rocker a raccontare l’accaduto sui social, pubblicando due fotografie nelle quali compare con il braccio immobilizzato da un tutore.

«E per non farmi mancare niente, oltre alla schiena ho rotto anche i legamenti della spalla sinistra. Sono caduto in bicicletta, ma tengo duro e vi abbraccio», ha scritto Vasco Rossi, aggiornando i fan sulle proprie condizioni di salute.

L’incidente arriva a breve distanza da un intervento chirurgico alla schiena, eseguito dal chirurgo Alessandro Gasbarrini alla clinica Villalba di Bologna. L’operazione, secondo quanto riferito, era perfettamente riuscita.

Ora per il cantante arriva un nuovo imprevisto, proprio durante il periodo successivo all’intervento. Vasco, però, non perde il suo spirito combattivo e sceglie ancora una volta i social per condividere con il pubblico quanto gli è accaduto.