Torna la musica al Castel in Piazza Mostra, il 5 giugno con un doppio appuntamento curato da Giustamentelive: dalle 19 Daniel Toledo con una performance One Man Band pop rock internazionale anni '90/2000 e a seguire un trio energetico Country Blues, Ragtime e Rock & Roll bresciano Alle B.Goode. Una band che unisce Alessandro Favero, chitarra e voce, già componente The Bonebreakers, Slik Steve & The Gangster, Stefano Malchiodi, già batterista Fat Honey e Giacomo "Jack" Ferrari al contrabbasso. Il 12 al Castel suoneranno i The Majestics con il loro american songs '50'60'70 proposto da Giovanni "Johnny" Betti e Mariano De Tassis mentre il 26 spazio alla giovane cantautrice bresciana Ella Codesta.



Proseguono anche gli appuntamenti del sabato sempre proposti da Giuseppe “Gius” Marchi nella rassegna "LIBERiamo musica, per guardare oltre" al Liber Cafè di Piazza Dante dalle 19.30. Sabato 6 on stage i The Snipers con il loro coinvolgente grunge, sonorità rhythm & blues e rock & roll, il 13 spazio ai The Coyotes mentre giovedì 18 una serata speciale con il duo dei Daiana Lou.