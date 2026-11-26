TRENTO. Oltre un secolo di storia della scuola raccontato attraverso le fotografie di classe. Si inaugura oggi, giovedì 26 novembre 2026, alle 18 a Le Gallerie di Piedicastello la mostra «Che classe! Fotografie di scuola negli archivi trentini», promossa dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

L'esposizione racconta l'evoluzione del ritratto scolastico attraverso i cambiamenti sociali e culturali che hanno attraversato il territorio. Il percorso nasce dalla collaborazione tra diversi archivi pubblici e privati ed è arricchito da un progetto inedito dell'artista Mario Cresci e dai risultati dei laboratori realizzati nelle scuole trentine.

La mostra, visitabile fino al 16 maggio 2027, è curata da Luca Caracristi, Katia Malatesta, Claudia Marini, Luca Nicolodi, Sara Zanatta e Romina Zanon.

Dalle 19 alle 21 spazio all'iniziativa «In posa. Ritratti dal vivo», con la fotografa Nadia Baldo, che realizzerà ritratti al banco ottico, offrendo ai partecipanti l'opportunità di conoscere la tecnica fotografica del grande formato.

Entrambi gli appuntamenti rientrano nel progetto culturale «FotoFesta. Viva! La fotografia», promosso dall'assessorato provinciale all'Istruzione, cultura, giovani e pari opportunità.