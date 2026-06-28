TRENTO. Oltre mille spettatori hanno partecipato sabato sera al concerto di Gaetano Curreri in piazza Fiera, appuntamento che ha inaugurato l'edizione 2026 del Trento Summer Festival. Il leader degli Stadio ha portato sul palco lo spettacolo "Io sono le mie canzoni", un viaggio attraverso i brani più celebri della storica band bolognese e le canzoni composte nel corso della sua carriera per altri grandi interpreti della musica italiana.

La scaletta ha alternato alcuni dei successi più amati degli Stadio a composizioni firmate da Gaetano Curreri per artisti come Vasco Rossi, Luca Carboni e Irene Grandi. Tra i momenti più apprezzati della serata "Un disperato bisogno d'amore", "Grande figlio di puttana", "Sorprendimi", "Chiedi chi erano i Beatles", oltre a "La faccia delle donne", "Un giorno mi dirai" e "Stiamo in contatto".

Sul palco insieme a Gaetano Curreri anche Roberto Drovandi e Andrea Fornili, storici componenti degli Stadio, affiancati dagli altri musicisti della band e da una compagnia di ballo che ha accompagnato lo spettacolo con diverse coreografie.

Il Trento Summer Festival, organizzato e ideato da Roland Barbacovi e Alessandro Raffaelli, proseguirà mercoledì 1 luglio con il concerto di Fiorella Mannoia e giovedì 2 luglio con l'esibizione di Francesco Gabbani.