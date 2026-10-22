TRENTO. Sarà inaugurata venerdì 23 ottobre alle 17.30, nelle Cantine di Torre Mirana, la mostra Occidente verso Oriente, curata dall’associazione Art di Bolzano e Trento. L’evento sarà accompagnato dall’intervento musicale del Quintetto d'archi Deligistei e dalla presentazione del libro di Lilia Ianeva Satta Antidoto, edito da Edit Faenza. L’esposizione collettiva, organizzata in occasione del decennale dell’associazione e dell’iniziativa “Occidente verso Oriente”, si propone come un’occasione di dialogo interculturale e di arricchimento personale attraverso l’arte, la musica, i libri e i costumi del mondo. In mostra a Torre Mirana le opere di Loris Angeli, Sabina Castelli, Roberto Facchinelli, Tanja Jarussi, Irene Leveghi, Shuhei Matsuyama, Graziano Paternoster e Vinzenz Senoner. In linea con il principio fondante dell'associazione, che è quello di unire cultura e formazione, il percorso espositivo affianca le opere di artisti e artiste affermati a quelle delle studentesse e degli studenti del Liceo delle Arti "Vittoria" di Trento. Il confronto diretto tra professionisti del settore e giovani rappresenta infatti un’importante opportunità di crescita e valorizzazione delle nuove generazioni. L’esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni fino a martedì 10 novembre, dalle 16 alle 19.

C.L.