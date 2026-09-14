TRENTO. Per la prima volta arriva a Trento il Fringe festival, un esperimento di teatro e cultura diffusa nei quartieri di Gardolo, Oltrefersina, San Martino, San Pio X, Sardagna. Il programma è ampio e spazia tra arti performative, teatro danza, concerti, happening e laboratori.

Il Comune di Trento e il Funambolo portano in città un’idea libera, inclusiva, sperimentale e accessibile di spettacolo dal vivo che “invade” i quartieri periferici, tra luoghi non convenzionali e spazi performativi.

«Questa iniziativa è possibile perché tante rette si sono incontrate. La volontà dell'Amministrazione di sostenere il teatro locale, le opportunità date da un richiamo internazionale con la partecipazione dello spettacolo Puttana al Festival di Edimburgo e l'obiettivo che ci siamo dati con il Piano di politica culturale di rendere la cultura diffusa anche nei quartieri periferici – ha spiegato l'assessora alla Cultura Elisabetta Bozzarelli, restituendo un episodio del suo viaggio a Edimburgo – Quando sono stata a vedere Puttana, ho avuto la fortuna di parlare con una delle organizzatrici del Festival a cui ho chiesto se potevamo usare il nome Fringe a Trento e la sua risposta è stata che Fringe non è un marchio, ma un'idea che appartiene a tutti gli attori e che anche noi avremmo potuto fare nostra e calare nella realtà cittadina».

La proposta mette a sistema la storia di Edimburgo, che ha dato vita al Fringe nel 1947, quando otto compagnie teatrali scartate dalla prima edizione del Festival Internazionale di Edimburgo decidono di avviare un festival indipendente. Un atto che poteva rimanere di protesta e che invece ha portato alla nascita di uno dei più importanti festival teatrali del mondo e ha originato un’idea e una sfida che tantissime città hanno raccolto nei decenni successivi: dare spazio al teatro che rimane ai margini, in luoghi non abituali per l’arte teatrale.

L’idea di Trento Fringe è di mettere in dialogo la storia e le idee originarie del Fringe e la ricchezza del tessuto associativo trentino, poggiando sulla forza delle comunità di quartiere e attivando sinergie in zone della città percepite come periferiche rispetto al centro città.

A Trento si parte il 25 settembre con una programmazione dinamica, che ogni giorno prevede la presenza dei 7 progetti, nazionali e internazionali, selezionati dalla call pubblica a cui hanno risposto oltre 200 compagnie, affiancati da spettacoli e proposte del territorio, alcune delle quali costruite ad hoc per questa occasione. A questo ricco programma si aggiungono alcune proposte speciali, come i live di Bologna Violenta e Wunder Tandem.

Luoghi e spazi sono molti e diffusi nei cinque quartieri, il punto comune è che si tratta di spazi inusuali, in cui non ci si aspetterebbe di poter trovare uno spettacolo teatrale. Alcuni esempi? Una carrozzeria, due scuole, un campo da tennis. E dunque dalla mattina (i primi spettacoli sono alle 11 in matinée) alla sera (gli ultimi spettacoli cominciano alle 23), il pubblico trentino potrà partecipare a qualcosa di insolito, sorprendente e mai visto prima.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, con offerta a cappello per le compagnie.

Il programma degli eventi

Venerdì 25 settembre, alle 18.30, nella scuola primaria Sanzio si svolgerà lo spettacolo teatrale di Andrea Barello “Fool of Grace”. Alle 21, il cortile ospiterà la rappresentazione teatrale di Impronta Collective “Mindscape” e, alle 23, ci sarà lo spettacolo “Scusatemi l’interruzione - Diario di un aborto molto volontario” curato dall’associazione Anomalia. Parallelamente, alle 19.45, via San Martino si animerà con il dj set di Niceshot e DBBY. La musica continuerà anche in serata con il duo Addio Addio che suonerà alle 21.45.

A Gardolo il cortile del Palazzo Pedrolli ospiterà, alle 21, l’interpretazione musicale del Coro alpino trentino con Tiziano Chiogna e, a seguire, alle 21.45 la rappresentazione teatrale “Ciao Amore” ideata dal collettivo also.known.as.

Nel quartiere Oltrefersina, Unibar sarà palcoscenico dello spettacolo “Quello che c’è” dell’associazione Teatrale Universitaria, in programma alle 18.30. Alle 19.45 sarà possibile ascoltare la musica live di Modeon al NewFlambar e, alle 21, la Carrozzeria Monza si trasformerà in un teatro per la rappresentazione “Aujourd'hui est le meilleur jour de ma vie” della compagnia Ex Anima.

Alla busa degli orsi di Sardagna, alle 21, si potrà assistere al divertente spettacolo della Ditta Poletti – ditta clownesca “Caput”. Poi la serata continuerà, dalle 22.15, con la musica dal vivo di Wunder Tandem.

Nel quartiere San Pio X, il colonnato della scuola Savio ospiterà due rappresentazioni teatrali. Alle 20.30 “Diario 1933” di Francesca Fatichenti e alle 21 “Il circo capovolto” di Teatro delle temperie.

Sabato 26 settembre il quartiere di San Martino accoglierà diverse iniziative teatrali e musicali. All’interno della scuola primaria Sanzio, alle 11 si terrà la replica dello spettacolo “Scusatemi l’interruzione - Diario di un aborto molto volontario” di Anomalia. Nel pomeriggio, alle 18.30, si potrà assistere alla rappresentazione di Maria Chiara De Pasquale in “Polar(v)oid”. Alle 21 si terrà la replica di “Aujourd'hui est le meilleur jour de ma vie” di Ex anima e, alle 23, “Il circo capovolto” di Teatro delle temperie. La musica animerà il quartiere per tutta la giornata. Alle 12 al Bar El Barrio ci sarà la musica live di The Majestics e, lungo la via, alle 19.45 ci sarà la musica sperimentale di Ollie Turbitt e alle 22 il musicista trentino Felix Lalù.

A Gardolo, alle 16, nella sede di Trentino social tank, è in programma il laboratorio di teatro La Pane. Poi, alle 18.30 ci sarà lo spettacolo “Il circo capovolto” di Teatro delle temperie. Alle 19.45 il cortile di Palazzo Pedrolli ospiterà la rappresentazione teatrale curata dall’associazione Teatrale Universitaria “Quello che c’è”.

Nel quartiere di Oltrefersina alla Carrozzeria Monza si terranno le repliche degli spettacoli “Scusatemi l’interruzione - Diario di un aborto molto volontario” curato dall’associazione Anomalia, in programma alle 18.30, e dello spettacolo clownesco di Ditta Poletti “Caput”, previsto alle 21. Alle 19.45 lo spazio sarà animato dalla musica dal vivo di Bologna Violenta.

La busa degli orsi di Sardagna, invece, alle 18.30 ospiterà lo spettacolo “Fool of Grace” di Andrea Barello, alle 19.45 il lavoro di Lucrezia Gabrielli “Music, what’s in you?” e, alle 21, “Ciao Amore” curato da also.known.as.

Nel quartiere San Pio X torna, alle 16 al colonnato delle scuole Savio, lo spettacolo clownesco “Caput”. A seguire, alle 19.45, il circolo Grillo ospiterà la musica underground di My Sonic Vision e, alle 21, lo spettacolo curato da Impronta collective “Mindscape”.

Domenica 27 settembre il cortile della scuola elementare Sanzio, in San Martino, sarà palcoscenico dello spettacolo “Caput” della Ditta Poletti – ditta clownesca, in programma alle 11. Alle 17, al caffè culturale Predara ci sarà la rappresentazione teatrale di Lucas Joaquin Da Tos “Ettore non deve morire”. Alle 18.15 la scuola elementare Sanzio ospiterà lo spettacolo “Marenzia e i coccodrilli” di Emanuele Quindici. Poi, alle 18.30, sempre alle Sanzio ci sarà “Il circo capovolto” del Teatro delle Temperie. Alle 19.45 la via si animerà con il dj set a cura di Spazio Auto Mutuo Aiuto e RaveMe. Più tardi, nella piazzetta del caffè culturale Predarà, si terranno le repliche degli spettacoli “Ciao Amore”, alle 21, e “Mindscape”, alle 22.30.

A Gardolo, nel cortile di Palazzo Pedrolli, è in programma alle 17 il laboratorio di teatro La Pane. Poi alle 18 ci sarà l’interpretazione di Maria Giulia Scarcella accompagnata dal coro Signore delle cime. Alle 18.30 il cortile ospiterà lo spettacolo teatrale di Ex Anima “Aujourd'hui est le meilleur jour de ma vie”.

Nel quartiere Oltrefersina Unibar sarà palcoscenico dello spettacolo di Andrea Barello “Fool of Grace”, in programma alle 11, e, alle 14.30, della rappresentazione curata da Lucrezia Gabrielli e Morgana Furlani “Danzartista di strada”.

Alla busa degli orsi di Sardagna ci saranno le repliche degli spettacoli “Mindscape”, alle 18.30, “Quello che c’è”, alle 19.45, e “Scusatemi l’interruzione - Diario di un aborto molto volontario”, alle 21.

Nel quartiere di San Pio X, al colonnato delle scuole Savio alle 11, ci sarà lo spettacolo “Ciao Amore” di also.know.as. In serata, alle 20.15 ci sarà la rappresentazione di Carbuti, Cristofolini e Kettmaier “America in Tears: Allen Ginsberg” e, infine, alle 21 lo spettacolo di Andrea Barello “Fool of Grace”.