TRENTO. Auditorium Santa Chiara tutto esaurito per la decima edizione della Fashion Night, che venerdì sera ha trasformato il teatro in una grande passerella dedicata alla moda, allo spettacolo e alle eccellenze del territorio. Applausi e partecipazione hanno accompagnato una serata organizzata da Sonia Leonardi, in collaborazione con Comune di Trento, Federmoda, Confcommercio e Apt Trento, con la presenza di numerose autorità e rappresentanti delle istituzioni.

Ad aprire la manifestazione sono stati gli studenti del Centro Moda Canossa di Trento, protagonisti con le proprie creazioni. In passerella si sono poi alternate le collezioni di Oriola 16, Elle Made in Italy, Soltera Studios, Effebi, Night & Day, Pretto e Bancher, tra abbigliamento femminile, maschile, per bambini e tradizione tirolese. A completare le proposte i gioielli di Piffer, l’intimo di Le Femme e le acconciature curate da Rosanna Coser del Salone Fascino di Ravina.

La serata ha offerto anche numerosi momenti di spettacolo, con la danza contemporanea di Fabrizio Bernardini e Artedanza, i balli latini dei campioni italiani ed europei guidati da Mauro D’Alessio per Des Etoiles e le esibizioni delle atlete della Ginnastica Trento. Importante anche il contributo degli studenti dell’Upt di Trento, impegnati nel backstage a supporto dell’organizzazione.

Spazio infine alla prevenzione oncologica, con la partecipazione della Lilt di Trento e del presidente Mario Cristofolini. Un messaggio fortemente voluto da Sonia Leonardi, testimonial dell’associazione, per affiancare alla valorizzazione della moda e del commercio locale anche la sensibilizzazione sulla salute.