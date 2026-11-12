TRENTO. Quest’anno Trento Città del Natale si presenta con il titolo “Raccontami una storia”, un’edizione pensata come occasione di dialogo e di condivisione. Il programma mette insieme parole, storie e tradizioni e coinvolge tutto il centro storico.

Il cuore della manifestazione è il Mercatino di Natale di Trento, con 75 casette tra piazza Fiera e piazza Mostra. Da qui partono le altre iniziative. In piazza San Marco c’è il Giardino Magico, mentre piazza Santa Maria Maggiore ospita un programma dedicato al racconto.

Ci sono anche il grande albero di Natale e il photomapping che proietta cascate di fiori sulle facciate dei palazzi. Chi ama camminare può seguire Passeggiata d’Autore, un itinerario di poesia lungo le vie del centro.

Per famiglie e bambini ci sono due poli. In piazza Dante si trovano il Villaggio Incantato, la ruota panoramica e la pista per gli slittini. In piazza Cesare Battisti ci sono la pista di pattinaggio e la giostra.

I presepi si possono vedere alla Cappella Vantini, a palazzo Thun e in piazza d’Arogno, dove sono esposte grandi statue in legno. In via Garibaldi, infine, c’è il Mercatino del Volontariato e della Solidarietà: nelle sue tre casette si daranno il cambio una ventina di associazioni del territorio.