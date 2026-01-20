TRENTO. Manca meno di un mese alla sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati che sabato 14 febbraio, a partire dalle 14.30, animeranno il centro storico insieme agli eventi organizzati per festeggiare il Carnevale. Al termine dell’evento, che si concluderà in piazza Mostra con un momento di intrattenimento musicale curato da Radio Dolomiti, i carri più originali riceveranno un premio in denaro e i gruppi mascherati più divertenti un piccolo premio.



Il punto di ritrovo è per tutti in piazza Fiera alle 14. Da lì, si proseguirà lungo via Mazzini, via Garibaldi, piazza Duomo, via Belenzani, via Manci e via San Marco, per arrivare in piazza Mostra.



Coloro che desiderano partecipare con il proprio carro alla sfilata di Carnevale organizzata dal Comune hanno tempo fino a mercoledì 28 gennaio per compilare il modulo online disponibile sul sito istituzionale. I gruppi in maschera possono invece inviare la propria candidatura entro venerdì 6 febbraio, sempre compilando l’apposito modulo online dal sito del Comune.



Per quanto riguarda i carri, possono partecipare solo coloro che sono in possesso delle debite certificazioni riguardo alla sicurezza, redatte secondo le indicazioni emanate dal servizio Polizia amministrativa della Provincia autonoma di Trento. La documentazione deve essere presentata all'ufficio Eventi, cultura e sport non appena disponibile e in ogni caso entro e non oltre venerdì 7 febbraio.



In caso di previsioni di maltempo a ridosso dell'evento, la sfilata verrà rimandata a martedì 17 febbraio.