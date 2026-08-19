TRENTO. Musica, teatro, danza e attività per bambini nel nuovo fine settimana di Trento Aperta, con appuntamenti al parco di Gocciadoro e a Montevaccino. Due proposte gratuite pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Venerdì 21 agosto, dalle 17.30 alle 19.30, al parco di Gocciadoro prosegue la rassegna “Laboratori urbani – Per fare un albero”, dedicata ai più piccoli. In programma “Bonsai rave”, un laboratorio musicale rivolto a bambine e bambini dai 5 ai 12 anni, che potranno esplorare il parco attraverso l’ascolto delle voci e dei rumori della natura.

I suoni raccolti diventeranno tracce musicali e saranno intrecciati in una composizione techno, creando un paesaggio sonoro da ascoltare e ballare insieme. L’attività, a ingresso libero e gratuito, è curata dall’associazione La seggiolina vagante con la collaborazione del ricercatore e musicista elettronico Ardan Dal Rì. Il laboratorio sarà riproposto sabato 22 agosto, dalle 10.30 alle 12.30. In caso di maltempo gli appuntamenti si sposteranno alla Biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty, in piazza Dante.

Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, invece, Montevaccino ospita la quarta edizione di “Risalite”, festival di arte e teatro dedicato alla giovane sperimentazione e organizzato dall’associazione Spazio PierA. Per tre giorni vie, boschi e piazze del paese ai piedi del Calisio accoglieranno concerti, spettacoli di danza, performance teatrali, mostre fotografiche, passeggiate e iniziative per le famiglie.

Al centro dell’edizione 2026 c’è il tema del “Confine”, interpretato non soltanto come limite geografico, ma anche come luogo di identità, tensione, incontro e scambio. La partecipazione agli eventi è libera e gratuita. Per gli spettacoli teatrali è invece consigliata la prenotazione, con un biglietto al costo di 5 euro.