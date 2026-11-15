TRENTO. Prosegue anche la prossima settimana il ricco calendario di iniziative promosse dalla Biblioteca comunale, con appuntamenti per lettori di tutte le età nelle varie sedi cittadine e periferiche.

Lunedì 16 novembre, alle 18.30, alla biblioteca di Villazzano si riunisce per il consueto incontro mensile il Gruppo di conversazione sul cinema, un’occasione per incontrarsi e condividere riflessioni e impressioni sui film.

Mercoledì 18 novembre, alle 16.30, la biblioteca di Gardolo accoglierà bambine e bambini dai 3 anni in su con Mi racconti un’altra storia? un pomeriggio dedicato alla lettura ad alta voce. Alle 17, alla biblioteca di Meano tornerà l’appuntamento con Scacchi in biblioteca, il corso base rivolto a bambini, adolescenti e adulti che vogliono scoprire questo gioco di strategia.

Giovedì 19 novembre, dalle 9 alle 11.45, la biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty aprirà le porte allo Spazio genitori bambini, un ambiente dedicato alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. L’appuntamento si ripeterà nella stessa sede anche venerdì 20 novembre, sempre al mattino. Mentre giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17.45, si svolgerà alla biblioteca di Meano.

Sempre giovedì, alle 16.30, alla biblioteca di Villazzano, spazio alle storie con Autunno in biblioteca.

Venerdì 20 novembre sono in programma numerosi spazi dedicati ai giochi da tavolo. Bambini, ragazzi e appassionati potranno sfidarsi sui tabelloni a colpi di dadi e pedine alle biblioteche di Villazzano e Povo a partire dalle 14.30 ed in quella dell’Argentario dalle 16.

Sempre venerdì alle 16.30 la biblioteca di Povo propone Il venerdì delle storie, con letture di albi illustrati per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.

La biblioteca di Ravina, dalle 16.30 alle 17.30, ospiterà Franca Salin e il Club delle giovani lettrici e dei giovani lettori, un incontro dedicato a ragazze e ragazzi dai 12 ai 14 anni per condividere il piacere della lettura, scoprire nuove storie e lasciarsi trasportare tra le pagine di un buon libro. L'appuntamento sarà riproposto anche venerdì 4 dicembre, allo stesso orario.

Sabato 21 novembre, dalle 10.30 alle 12, alla biblioteca di Mattarello è in programma Viva Pinocchio! 200 anni di Collodi, laboratorio dedicato al celebre burattino di legno rivolto a bambine e bambini dai 4 anni in su.

Sempre sabato, alle 10.30, alla Palazzina Liberty si terrà l'incontro Coccole di voce: perché leggere in famiglia ai bambini fin da piccolissimi con Elisabetta Vanzetta. L’iniziativa si inserisce nel programma degli eventi della settimana nazionale “Nati per leggere”.

Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, spazio alle Letture in cinese per bambine e bambini a partire dai 3 anni, per scoprire nuove sonorità e avvicinarsi a una lingua diversa attraverso il racconto.

Il programma completo e le modalità di partecipazione alle iniziative sono disponibili presso le singole sedi e attraverso i canali informativi della Biblioteca comunale di Trento.

C.L.