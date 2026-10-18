TRENTO. Il Balletto di Siena inaugura oggi, domenica 18 ottobre, alle 16 al Teatro Sociale, la nuova stagione di Scappo a teatro Famiglie, la rassegna del Centro Servizi Culturali Santa Chiara dedicata alle nuove generazioni. La compagnia diretta da Marco Batti porta in scena Pierino e il lupo / Il carnevale degli animali, uno spettacolo che unisce danza, musica e narrazione.

La rappresentazione propone una rilettura di due celebri composizioni. In Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev, ogni personaggio è identificato da uno strumento musicale, mentre Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns presenta una galleria di animali attraverso melodie e riferimenti satirici ai comportamenti umani. Uno spettacolo pensato per coinvolgere bambini e adulti.

L'appuntamento, organizzato in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino, rientra nel Circuito Danza del Trentino-Alto Adige. I biglietti costano 6 euro, con riduzioni per bambini dai 3 ai 14 anni e possessori di Euregio Family Pass. Ingresso gratuito per gli under 3 e oltre il terzo figlio. Prevendite online e alle biglietterie del Centro Santa Chiara.

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